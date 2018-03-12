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Moody's: Новый расчет риска потребкредитов может ограничить их рост или понизить ставки


Компании / Финансы

 

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Введение Банком России новой шкалы коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) может привести к ограничению роста кредитования или снижению кредитных ставок, полагают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

"Мы ожидаем, что более высокие коэффициенты риска могут побудить кредиторов либо снизить ставки кредитования, тем самым облегчить нагрузку на домашние хозяйства, либо могут ограничить рост кредитования в сегменте кредитов с риском через более строгий андеррайтинг", - говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Банк России сообщал, что с 1 мая планирует внести изменения в шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК) в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. Согласно проекту, рублевые кредиты с ПСК 15-20% будут взвешиваться с коэффициентом риска 1,1, а с ПСК 20-25% - 1,2. Предполагается, что требования документа будут распространяться на банки с базовой и универсальной лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 мая.

Необходимость разработки проекта вызвана ускорением кредитнои? активности, наблюдаемым в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, отмечалось в пояснительной записке к проекту соответствующего указания ЦБ.

По данным регулятора, темпы прироста ссуднои? задолженности за 12 месяцев составили 12,6% по данным на 1 февраля. По итогам опроса крупнеи?ших розничных банков ожидается, что в 2018 году темпы роста ссуднои? задолженности продолжат увеличиваться, подчёркивается в записке. При этом отмечается, что долговая нагрузка населения уже находится на относительно высоком уровне, особенно при необеспеченном кредитовании.

 

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