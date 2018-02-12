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Горьков: Продление санкций Украины против "дочек" госбанков РФ не отразится на ВЭБе


Компании / Финансы

 

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продление санкций Украины против "дочек" российских госбанков не отразится на деятельности ВЭБа, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе утвердил продление на год санкций против четырех украинских "дочек" российских госбанков. Горьков заявлял в середине февраля, что Внешэкономбанк рассчитывает закрыть сделку по продаже украинского Проминвестбанка до 1 мая.

"Это стандартные условия, они были - они и остались - это тот режим, который продолжает существовать, он в основном касается выводы капитала из этих банков - это главный аспект, мы в этом существуем уже несколько лет. Ничего нового для нас нет, это не ухудшает, но и не улучшает ситуацию, мы в статусе-кво", - прокомментировал Горьков продление украинских санкций.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Однако в декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".

 

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