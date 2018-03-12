Альфа-банк намерен выпустить облигации с привязкой к индексу робототехники на $30-50 млн

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует с 20 марта по 10 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые структурные облигации объемом 30-50 миллионов долларов с привязкой к индексу компаний в секторе робототехники, провайдером которого выступает Societe Generale, сообщил РИА Новости директор по структурным продуктам банка Денис Аношин.

"Книга заявок будет открыта с 20 марта по 10 апреля, техническое размещение - около 20 апреля. Объем заранее не зафиксирован, предполагаем - 30-50 миллионов долларов", - рассказал он.

По его словам, бумаги банк намерен выпустить на 3,5 года. Всего планируется выплата трех купонов - через год после размещения, через два года и через 3,5 года (в конце срока обращения). "На основании исторических данных мы заявляем 8% в качестве целевой доходности. Но это всё за счёт роста индекса, фиксированная ставка составит 0,01%", - сказал он. Целевые инвесторы - физические лица, имеющие сбережения и опыт инвестирования.

Как сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в банковских кругах, встреча с инвесторами, посвященная возможному размещению нового выпуска облигаций "Альфа роботы", состоится 14 марта. Выпуск предоставит возможность зарабатывать вместе с ростом отрасли робототехники и искусственного интеллекта.

В ноябре 2017 года банк разместил биржевые структурные облигации в объеме 20 миллионов евро. Выпуск предусматривает выплату фиксированного купона раз в полгода в размере 0,01% годовых. По облигациям также предусмотрена выплата через пять лет дополнительного дохода, величина которого привязана к динамике индекса NXSRUFA. В мае того же года банк разместил аналогичный выпуск структурных облигаций с привязкой к индексу NXSRUFA на 2,147 миллиарда рублей из общего объема выпуска 5 миллиардов рублей.