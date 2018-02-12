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СМИ: Украинский Сбербанк становится белорусским


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Единственным покупателем на украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка SBER остался банк "Паритет", который принадлежит управлению делами президента Белоруссии, пишет "Коммерсант". 

"21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк",— сообщили изданию в НБУ.

Претендовавший ранее на "дочку" Сбербанка украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы для согласования сделки в Национальный банк Украины (НБУ) не подавал, заявили изданию в украинском регуляторе.

"Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Белоруссии, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению", - пишет газета и добавляет, что в эта сумма учитывает максимальную цену сделки выше отметки в $170 млн.

Тем не менее, согласованию сделки со стороны НБУ может помешать тот факт, что один из главных акционеров "Паритета" Виктор Шейман в настоящее время находится под жесткими санкциями США и стран Европы.

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Ситуация с "дочками" банков РФ на Украине

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