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СМИ: РСА просит ЦБ усложнить электронные продажи полисов ОСАГО


Компании / Финансы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в ЦБ предложения по изменению ряда указаний Банка России, касающихся электронных продаж полисов ОСАГО, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Как следует из предложений страхового лобби, которые есть в распоряжении издания, страхователем сможет выступать только владелец транспортного средства (ТС), и при оформлении договора страхования ему придется вводить все данные вручную, исключив загрузку сканов документов на сайте страховщика. Время покупки полиса предлагается ограничить 90 минутами.

По данным газеты, на рынке говорят о распространенности практики, при которой страхователи или посредники в графическом редакторе либо сразу меняют данные для получения скидок (например, меняя территорию регистрации ТС), либо оформляют самый дешевый полис, а для его распечатки исправляют данные, использованные для снижения цены. По действующему порядку такой полис считается действительным, и страховщик в случае ДТП обязан произвести по нему выплату — и только потом направить регрессное требование к автовладельцу, исказившему данные.

Предложения РСА содержат исключение регресса и положение о том, что страховщик, обнаружив неверные данные, "имеющие существенное значение для определения степени страхового риска", просто прекращает действие полиса.

Кроме того, страховщик получит право проверять данные страхователя не только в базе РСА, но и в других публичных базах данных. Если проверку не удается пройти, клиента пригласят в офис страховщика для покупки полиса очно. Также в оформлении электронного полиса предлагается отказывать, если у страховщика есть информация о нарушении страхователем "требований законодательства, ПДД или совершении операций по легализации" (имеется в виду антиотмывочное законодательство).

Кроме того, РСА просит ЦБ отложить на 72 часа старт действия полиса с момента его покупки онлайн, чтобы исключить случаи покупки ОСАГО сразу после аварии. РСА также просит ЦБ смягчить требования к сайту страховщика ОСАГО.

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