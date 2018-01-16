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ОКБ: Банки РФ за 11 месяцев нарастили объем кредитования граждан на 36%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Банки РФ за январь-ноябрь 2017 года выдали гражданам 30,37 миллиона новых кредитов, что на 12% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 36% и составил более 4,91 триллиона рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Отмечается, что лидером по темпам годового роста объемов кредитования стал сегмент кредитных карт, где объемы одобренных лимитов показали рост в 42%, при этом количество новых карт выросло только на 4%. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года банки выдали 7,48 миллиона кредитных карт общим объемом более 467,3 миллиарда рублей.

Драйвером роста розничного кредитования стал сегмент ипотеки, где объемы кредитования выросли на 39%. По итогам января-ноября было выдано 823,01 тысячи ипотечных кредитов общим объемом более 1,53 триллиона рублей.

Кроме того, в январе-ноябре банки выдали 389,73 тысячи автокредитов общим объемом более 295,14 миллиарда рублей. При этом количество новых автокредитов увеличилось на 25%, а объемы выросли на 35%. В сегменте кредитов наличными по итогам одиннадцати месяцев количество новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 33%. Всего было выдано 21,68 миллиона новых кредитов наличными на 2,62 триллиона рублей.

"Всего в ноябре было выдано более 3,07 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 563,07 миллиарда рублей. Это новый рекорд объемов кредитования за 2017 год. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 13%, при этом объемы кредитования увеличились сразу на 48%", - говорится в сообщении.

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