"Гознак" создал мобильное приложение для определения подлинности новых банкнот

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Специалисты акционерного общества "Гознак" создали приложение для мобильных устройств "Банкноты 2017", при его помощи можно будет проверить новые банкноты в 200 и 2000 рублей на наличие определенных визуальных признаков подлинности. Об этом пресс-служба "Гознака" сообщила в понедельник, 15 января.

Отмечается, что линейка российских банковских банкнот 12 октября 2017 года пополнилась купюрами номиналом в 200 и 2 тысячи рублей. Представляя новые купюры председатель Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что они максимально защищены от возможных подделок.

Первыми новые купюры вышли в обращение в конце 2017 года в Москве и регионах, которые были изображены на них. Это Дальний Восток и республика Крым.

"В настоящее время новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2 тысячи рублей начали появляться в повседневном обращении. Многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым не известны основные элементы их защиты. Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности. Для того чтобы помочь определить подлинность новых банкнот, АО "Гознак" разработало новое мобильное приложение - "Банкноты 2017", - пояснила пресс-служба.

Такая проверка должна помочь оградить российских пользователей от грубых подделок купюр; приложение также содержит подробную и наглядную информацию о визуальной защите банкнот, что позволит лучше познакомиться с их особенностями, пояснили в компании.

Презентация приложения пройдет 18 января на площадке МИА "Россия сегодня", в день презентации оно станет доступным для скачивания через AppStore и GooglePlay.