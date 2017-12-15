Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2017 году выросла на 30,4%

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка SBER по РСБУ в 2017 году выросла на 30,4% по сравнению с 2016 годом - до 674,115 миллиарда рублей без учета событий после отчетной даты (СПОД), следует из отчетности банка.

Рост прибыли банка за 2017 год по сравнению с показателем за 2016 год с учетом СПОД (498,289 миллиарда рублей) составил 35,3%.

В декабре Сбербанк получил 49,9 миллиарда рублей чистой прибыли.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно прошлого года на 7,7% и превысил 1,2 триллиона рублей. Главными драйверами роста данного показателя на протяжении года были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля.

Кредитование населения в 2017 году увеличилось на 13,6%, корпоративного сектора - на 5,8%. Кредиты населению выросли на 1 января до 4,925 триллиона рублей с 4,337 триллиона рублей на начало прошлого года, объем кредитов юридическим лицам вырос до 11,99 триллиона рублей с 11,333 триллиона рублей.

При этом в декабре банк выдал рекордный объем кредитов – около 1,8 триллиона рублей юридическим лицам и более 270 миллиардов рублей физическим лицам.

"По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, которые привели к росту портфеля выше рынка, а также существенный рост комиссионных доходов. Кроме того, банк повысил эффективность, достигнув цели по сдерживанию темпа роста операционных расходов ниже уровня инфляции. В результате рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала - до 21,9%", - говорится в сообщении.

Вклады физлиц в Сбербанке за 2017 год увеличились на 5,9% - до 12,125 триллиона рублей на 1 января 2018 года, средства юрлиц - на 4,5%, до 5,643 триллиона рублей.

"В декабре средства корпоративных клиентов увеличились на 0,5% и составили 5,64 триллиона рублей. Средства физических лиц выросли за месяц на 546 миллиардов рублей или 4,7% до 12,1 триллиона рублей в основном за счет средств на счетах банковских карт. В целом за год привлеченные средства клиентов возросли на 5,4% до 17,8 триллиона рублей и составляют 89% обязательств банка", - говорится в сообщении.