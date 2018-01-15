FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: Глава Россельхозбанка Патрушев может войти в совет директоров РЖД


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, его кандидатуру рекомендовало правительство, пишет газета "Коммерсант".

Минэкономразвития РФ предложило расширить состав совета директоров РЖД с 13 до 15 человек, сообщил изданию источник в правительстве. Министерство предлагает исключить из состава совета Станислава Воскресенского, ранее занимавшего должность замминистра экономики. В октябре он был назначен врио губернатора Ивановской области.

На освободившееся место и два дополнительных Минэкономразвития рекомендовало нового замминистра Михаила Расстригина, который был назначен на этот пост в декабре; руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, ушедшего с этого поста в сентябре.

По словам собеседника газеты, правительство согласилось с кандидатурами Расстригина и Толоконского, а на оставшееся кресло рекомендовало Патрушева. Других изменений в составе совета директоров не планируется. В Минэкономразвития вопрос о списке кандидатов переадресовали в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича, занимающего также пост председателя совета директоров монополии, от комментариев отказались. В РЖД также сказали, что вопрос в компетенции правительства.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщил, что в возглавляемом Патрушевым РСХБ ситуация "довольно тяжелая", и в отрасли давно обсуждают возможный уход топ-менеджера с поста председателя правления госбанка. При этом Патрушев внесен в новый список кандидатов в совет директоров РСХБ, председателем которого также является Дворкович. Рекомендация его и в совет директоров РЖД отражает желание Дворковича "обеспечить господину Патрушеву место хотя бы в одном совете", считает собеседник издания.

Другой собеседник добавляет, что расширение совета директоров РЖД понадобилось именно для того, чтобы создать кресло для Патрушева: просто отдать ему одно из мест представителей Минэкономразвития было нельзя. Пятнадцатое же место вводится для удобства при голосовании.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ