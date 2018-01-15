СМИ: Глава Россельхозбанка Патрушев может войти в совет директоров РЖД

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Глава Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, его кандидатуру рекомендовало правительство, пишет газета "Коммерсант".

Минэкономразвития РФ предложило расширить состав совета директоров РЖД с 13 до 15 человек, сообщил изданию источник в правительстве. Министерство предлагает исключить из состава совета Станислава Воскресенского, ранее занимавшего должность замминистра экономики. В октябре он был назначен врио губернатора Ивановской области.

На освободившееся место и два дополнительных Минэкономразвития рекомендовало нового замминистра Михаила Расстригина, который был назначен на этот пост в декабре; руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елену Сахнову и экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, ушедшего с этого поста в сентябре.

По словам собеседника газеты, правительство согласилось с кандидатурами Расстригина и Толоконского, а на оставшееся кресло рекомендовало Патрушева. Других изменений в составе совета директоров не планируется. В Минэкономразвития вопрос о списке кандидатов переадресовали в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Аркадия Дворковича, занимающего также пост председателя совета директоров монополии, от комментариев отказались. В РЖД также сказали, что вопрос в компетенции правительства.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщил, что в возглавляемом Патрушевым РСХБ ситуация "довольно тяжелая", и в отрасли давно обсуждают возможный уход топ-менеджера с поста председателя правления госбанка. При этом Патрушев внесен в новый список кандидатов в совет директоров РСХБ, председателем которого также является Дворкович. Рекомендация его и в совет директоров РЖД отражает желание Дворковича "обеспечить господину Патрушеву место хотя бы в одном совете", считает собеседник издания.

Другой собеседник добавляет, что расширение совета директоров РЖД понадобилось именно для того, чтобы создать кресло для Патрушева: просто отдать ему одно из мест представителей Минэкономразвития было нельзя. Пятнадцатое же место вводится для удобства при голосовании.