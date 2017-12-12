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Украинский бизнесмен Микитась подал заявку на покупку у ВЭБа 25% Проминвестбанка


Компании / Финансы / Банки

КИЕВ, 12 янв - ПРАЙМ. Антимонопольный комитет Украины рассматривает возможность покупки украинским бизнесменом Максимом Микитасем 25% Проминвестбанка у российского ВЭБа, сообщил в пятницу регулятор.

"Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 года начато рассмотрение дела о концентрации... в виде приобретения физическим лицом - гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем - акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В конце декабря Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского Проминвестбанка. Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже Проминвестбанка Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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Ситуация с "дочками" банков РФ на Украине

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