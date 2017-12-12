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АСВ: Выплаты вкладчикам банка "Северный кредит" осуществят Сбербанк и РНКБ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Северный кредит" будут осуществляться через Сбербанк SBER и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Сбербанк и РНКБ Банк (ПАО) стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Северный Кредит", - говорится в сообщении. Выплаты вкладчикам начнутся 17 января.

Как отмечает агентство, выплату вкладчикам в Крыму и Севастополе осуществит РНКБ, а в остальных регионах РФ - Сбербанк.

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у банка "Северный кредит" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, значения всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) оказались ниже 2%, а размер собственных средств (капитала) снизился ниже минимального значения уставного капитала. Недобросовестные действия руководства банка "Северный кредит", осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения, заключил регулятор.

 

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 244-е место в банковской системе РФ.

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