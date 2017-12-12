Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в декабре снизилась до 7,33%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась до 7,33% годовых с 7,38% во второй декаде месяца, говорится в сообщении Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк SBER, "ВТБ 24", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк PSBR и Россельхозбанк.