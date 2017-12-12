Объем сделок M&A с участием компаний РФ в 2017 году упал на 22%

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. В 2017 году сумма сделок слияний и поглощений с участием российских компаний достигла 31,4 миллиарда долларов, что на 22% ниже предыдущего года, сообщает Рейтер со ссылкой на собственное исследование.

Значительную часть данной суммы составила сентябрьская сделка между CEFC China Energy и "Роснефтью" ROSN. Китайский энергетический гигант приобрел пакет акций российской компании на сумму в 9,1 миллиарда долларов.

Согласно исследованию, сумма сделок по покупке российских компаний иностранными снизилась в прошлом году на 15% - до 15 миллиардов долларов.

Значительно сократилась сумма сделок по покупке российской компанией доли в иностранной – с 16,9 миллиарда долларов в 2016 году до 442 миллионов долларов в 2017. Это худший показатель с 2001 года.

Сумма сделок между российскими компаниями снизилась на 12% и составила 16,4 миллиарда долларов.

Наибольшую часть российского M&A рынка заняли энергетический и электротехнический сектора – 42%, далее идет финансовый сектор – 26% и сырьевой – 12,1%.

Также согласно исследованию, в 2017 году в России было выпущено акций и других ценных бумаг на сумму 6,7 миллиарда долларов – на 117% больше, чем в предыдущем году. Это лучший показатель с 2013 года.

В четвертом квартале были анонсированы 3 крупнейшие сделки: IPO EN+ Олега Дерипаски (привлечено 1,5 миллиарда долларов), Polius PJSC (привлечено 893 миллиона долларов) и Magnit PJSC (привлечено 730 миллиона долларов).

В 2017 году в России было выпущено долговых обязательств на сумму в 43,3 миллиарда долларов, на 7% больше, чем в прошлом году. Это лучший показатель с 2013 года.

Российские суверенные долговые обязательства привлекли 3 миллиарда долларов (2 июньских размещения евробондов) и 3,9 миллиарда долларов.

Российские государственные компании заняли 27.4% совокупного долгового рынка.