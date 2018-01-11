СНБО: Украина рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты

КИЕВ, 11 янв - ПРАЙМ. Национальный банк Украины рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты, сообщила в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно сообщению, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности был рассмотрен комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалют на территории Украины.

"Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты", - отмечается, в частности, в сообщении.