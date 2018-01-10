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Приток в фонды акций РФ за неделю по 3 января составил $40 млн


Фонды / Компании / Финансы
  • #Долларовые банкноты
    © fotolia.com, Andy Dean

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 3 января привлекли в фонды, ориентированные на российские акции, 40 миллионов долларов против оттока в 50 миллионов долларов неделей ранее, сообщает "Сбербанк Управление Активами" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"По данным EPFR, чистый приток капитала в российские акции через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 28 декабря по 3 января составил 40 миллионов долларов против оттока в 50 миллионов долларов неделей ранее", - говорится в сообщении.

При этом отток из фондов, инвестирующих только в акции РФ, сократился до 5 миллионов долларов с 30 миллионов долларов неделей ранее.

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