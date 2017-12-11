"Фосагро" планирует с 12 января road show 5-7-летних евробондов в долларах

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. "Фосагро" PHOR планирует провести с 12 января road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, компания планирует разместить евробонды на пять-семь лет. Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Организаторами выступят BofAML, Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Raiffeisen Bank, Renaissance Capital, SG CIB, UBS и UniCredit.

Привлеченные средства компания намерена направить на рефинансирование бондов с погашением в феврале 2018 года.