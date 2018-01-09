Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ на первых в 2018 году аукционах, которые состоятся 10 января, предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года также на 20 миллиардов рублей.

Минфин всего в первом квартале 2018 года планирует разместить на аукционах ОФЗ на 450 миллиардов рублей. Объем предложения бумаг со сроком обращения до пяти лет составит 135 миллиардов рублей, пяти-десяти лет - 225 миллиардов рублей, от 10 лет - 90 миллиардов рублей.