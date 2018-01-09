ЕАБР: Доля рубля в расчетах ЕАЭС растет, несмотря на риски нового кризиса

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Интерес к рублю как к расчетной валюте в странах ЕАЭС растёт, хотя последствия валютного кризиса 2014-2015 годов ещё не преодолены, а вероятность его повторения в России сохраняется, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрий Коршунов.

ЕАБР во вторник опубликовал исследование, согласно которому доля рубля в валютной структуре платежей стран ЕАЭС значительно выросла за последние годы.

"Более половины респондентов ожидают усиления роли национальных валют во взаиморасчетах. Только 17,4% считают, что их роль сократится. И это несмотря на то, что, по мнению большинства респондентов, последствия валютного кризиса в России в конце 2014 – начале 2015 года до сих пор не преодолены и сохраняется высокая вероятность возникновения таких кризисов в будущем", - рассказал Коршунов, комментируя результаты исследования.

Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей ЕАЭС увеличился за последние 6 лет с 56% до 75%. Суммарная доля доллара и евро, по оценке ЕАБР, за тот же период сократилась более чем в полтора раза.

"В 2018 году и далее также нет оснований ожидать перелома тренда. Это, безусловно, позитивный факт. Использование национальных валют во взаимных сделках устраняет многие валютные риски, сокращает экономические и регуляторные барьеры для участия во внешнеэкономических операциях", - считает Коршунов.

Однако, по его словам, рубль является основным средством платежа лишь в двусторонней торговле с Россией. Остальные страны ЕАЭС по-прежнему предпочитают расчеты в долларах, доля американской валюты там - от 50% до 80%. Если говорить о кредитах и портфельных инвестициях стран ЕАЭС - лидирующие позиции также принадлежат доллару.

Главным препятствием для национальных валют, по данным ЕАБР, являются высокие транзакционные издержки, низкая ликвидность по сравнению с долларом, а также неустойчивость валют ЕАЭС к внешним шокам.

"Большинство национальных финансовых рынков отличает низкая емкость и ликвидность, а также в ряде случаев – отсутствие важных сегментов рынка. Так, например, до недавнего времени из всех стран ЕАЭС биржевой срочный рынок существовал лишь в России и Армении. И даже там отсутствовали инструменты, позволяющие хеджировать риски сделок по обмену валют стран ЕАЭС без использования доллара и евро", - отмечает Коршунов.

Сейчас ЕАБР начал предоставлять услуги маркетмейкера по паре рубль/тенге на Московской бирже и KASE, снижая спрэды и повышая ликвидность по данной валютной паре. Банк также котирует для своих контрагентов своп по валютной паре рубль/тенге на срок до девяти месяцев, что предоставляет возможность хеджирования валютных рисков.

"Однако ситуация на рынках по-прежнему характеризуется неустойчивостью, ярко выраженными структурными диспропорциями, а также таким неоднозначным фактором, как доминирование российского рынка", - признает эксперт.

"В плане рекомендаций дан четкий ответ: эволюция лучше революции. Предпочтителен органичный рост. Интеграция в монетарно-финансовой сфере должна идти вслед за экономическим базисом интеграции: устранением многочисленных изъятий и ограничений во взаимном обороте, построением связующих звеньев между экономическими субъектами, а также логистических и транспортных связей между странами, развитием общих рынков труда и капитала", - считает эксперт.

Любое "забегание вперед", создание административных барьеров, по его словам, не только не ускорит развитие общих рынков, но, наоборот, создаст дополнительные риски.