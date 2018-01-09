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ВТБ перестал распоряжаться акциями энергосбытовой группы компаний "ТНС энерго"


Компании / Энергосети / Финансы

 

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. ВТБ перестал распоряжаться 19,9% акций энергосбытовой группы компаний "ТНС энерго", полностью выйдя из капитала группы, говорится в сообщении банка.

У ВТБ в прямом распоряжении находились 19,9% акций "ТНС энерго", банк снизил свою долю до нуля. Основание, по которому ВТБ прекратил распоряжаться акциями, - "прекращение участия в организации (сделки РЕПО)". Дата наступления основания - 29 декабря 2017 года.

ВТБ приобрел право прямого распоряжения 19,9% акций "ТНС энерго" в июне 2017 года. При этом доля кипрской Sunflake Limited в энергосбыте сначала снизилась на эти же 19,9%, а потом выросла на 8,66% и составила 53,26%.

"ТНС энерго" в августе сообщала, что президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел право распоряжаться 25% акций энергосбытовой группы. Гинер получил право прямого распоряжения акциями, до сделки ему не принадлежали акции компании. Одновременно с этим Sunflake Limited снизила долю владения акциями "ТНС энерго" на 25 п.п. - до 28,26%.

В октябре 2017 года "ТНС Энерго" сообщала, что 25% ее акций приобрела инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"ТНС энерго" управляет 10 гарантирующими поставщиками электроэнергии, обслуживающими около 21 миллиона потребителей в 11 регионах России.

 

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