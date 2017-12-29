ЦБ уточнил оценки платежного баланса и оттока капитала за январь-сентябрь 2017 г

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Банк России уточнил свои оценки профицита текущего счета платежного баланса и оттока капитала за 9 месяцев 2017 года, сообщается на сайте ЦБ.

По уточненным данным, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2017 года составило 22,4 миллиарда долларов (рост на 46% в годовом выражении). Ранее, в октябре, ЦБ оценивал профицит текущего счета платежного баланса РФ за 9 месяцев в 26,6 миллиарда долларов.

Кроме того, ЦБ существенно снизил оценку оттока капитала за 9 месяцев - до 16,5 миллиарда долларов. В октябре ЦБ оценивал отток капитала за 9 месяцев в 21 миллиард долларов. Отток капитала за 9 месяцев прошлого года составлял 10 миллиардов долларов.

"По отчетным данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 2017 года составило 22,4 миллиарда долларов США против 15,3 миллиарда долларов США по итогам 9 месяцев 2016 года. Сказался рост профицита торгового баланса, сформировавшийся в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры основных товаров российского экспорта", - говорится в сообщении.

Внешний долг РФ, по уточненной оценке ЦБ, по состоянию на 1 октября 2017 года составил 536,7 миллиарда долларов, увеличившись на 22,5 миллиарда долларов (или на 4%) с начала года. В октябре ЦБ оценивал рост внешнего долга за январь-сентябрь в 4,5%, до 537,5 миллиарда долларов.