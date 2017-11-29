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"Транснефть" подала ходатайство об отказе от кассационной жалобы по спору со Сбербанком


Компании / Финансы

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" подала ходатайство об отказе от кассационной жалобы по спору со Сбербанком на 66,5 миллиарда рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как следует из данных картотеки, ходатайство об отказе от кассационной жалобы было зарегистрировано 29 декабря.

В четверг, 28 декабря, "Транснефть" и Сбербанк SBER сообщили, что согласовали условия мирового соглашения по спору на 66,5 миллиардов рублей, это позволяет отказаться от продолжения судебного разбирательства.

Столичный арбитраж в июне по иску "Транснефти" признал недействительной убыточную для нее сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком в 2014 году. Компания тогда пыталась застраховаться от обесценения доллара, однако случилась девальвация рубля. В результате "Транснефть" выплатила банку в рамках сделки 67 миллиардов рублей, а получила только 0,5 миллиарда рублей. Суд первой инстанции обязал стороны вернуть друг другу всё полученное по сделке.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд в августе поддержал в этом споре Сбербанк, отменив решение арбитража Москвы и отклонив иск нефтетранспортной компании. "Транснефть" обжаловала это решение в следующей инстанции.

На последнем заседании 30 ноября стороны заявили, что ведут переговоры по мирному урегулированию этого спора.

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