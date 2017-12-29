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ЦБ отозвал лицензии на страхование и перестрахование "Страховой компании АИЖК"


Компании / Финансы

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования АО "Страховая компания АИЖК", сообщает регулятор.

Отмечается, что данное решение принято в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. У "Страховой компании АИЖК" отсутствуют действующие договоры страхования и перестрахования, а также требования страхователей об исполнении или о досрочном прекращении обязательств, возникающих из договоров страхования и перестрахования, уточняет регулятор.

Также, как сообщает ЦБ РФ, операции "Страховой компании АИЖК" не оказывали существенного влияния на показатели деятельности единого института развития в жилищной сфере - АО "АИЖК" (Агентства ипотечного жилищного кредитования), осуществляющего комплексную поддержку жилищного сектора РФ и повышение доступности жилья для граждан.

В обновленной стратегии развития АИЖК не предусмотрено развитие агентством рынка ипотечного страхования.

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