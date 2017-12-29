МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Райффайзенбанк предупредил о возможных сбоях в работе мобильного приложения кредитной организации, сообщает банк в Twitter.

"Возможны сложности в работе мобильного приложения (вход, проведение операций). Мы уже активно занимаемся решением вопроса. Приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.