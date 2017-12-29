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ЦБ отозвал лицензию у вологодского банка "Северный кредит"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у банка "Северный кредит" (регистрация в городе Вологда), говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, "Северный кредит" на 1 ноября занимал 235 место в банковской системе РФ с активами в 8,4 млрд рублей, собственные средства составляли 801,7 млн рублей, средства населения - 4,8 млрд рублей. 

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Отзыв лицензий ЦБ

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