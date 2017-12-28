Новая криптовалюта Bitcoin God не повторит взрывного успеха биткоина

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Новый альткоин (ответвление в сети биткоина) Bitcoin God не сумеет так же значительно вырасти в цене, как его "прародитель" - традиционный биткоин (BTC, Bitcoin Classic), уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В ночь на четверг состоялся очередной хардфорк (внедрение нового протокола, в результате чего образуется альткоин) в сети биткоин. Общий объем эмиссии новой криптовалюты, которая должна запуститься, Bitcoin God (GOD), составляет 21 миллион токенов.

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Новая криптовалюта, как ожидается, начнет полноценно функционировать в первом квартале 2018 года. Но эксперты особо отмечают, что о данном проекте знают немногие участники рынка. А без поддержки со стороны крипторынка и в отсутствие значимых технических особенностей этой криптовалюты перспектив для развития Bitcoin God нет, полагают они.

Как сообщил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, участники рынка не возлагают больших надежд на новый альткоин. "Каких-то прорывных технологий в нем не заложено, а на его сайте недостаточно информации. Мы ожидаем, что его курс после хардфорка устремится вниз, как это ранее произошло с Bitcoin Gold", - заявил он.

По словам эксперта, это весьма характерно для текущего момента - новые хардфорки биткоина происходят практически каждый день, но их значимость не велика.

"Сейчас о хардфорке, ответвлении от классического биткоина, может объявить любой желающий - это снижает их ценность и подрывает доверие к самому биткоину. Наибольшее значение имели первые хардфорки биткоина - LiteCoin и Bitcoin Cash, в них действительно была заложена идея - решение проблемы масштабируемости", - отметил он.

"У сообщества нет какого-то единого мнения относительно нового форка. Массовой поддержки Bitcoin God не наблюдается, сильного пиара тоже нет. Соответственно, бурного роста и, тем более, борьбы за первые места с Bitcoin Cash и традиционным биткоином не предвидится", - отмечает основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

Он указал на некоторые характеристики новой криптовалюты, указанные на сайте проекта. Однако большой ценности для крипторынка они не несут, полагает он. В частности, проект заявлен как благотворительный, поскольку 4 миллиона токенов из 21 миллиона, полученные в ходе майнинга, будут переданы на эти цели.

Руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев занял еще более жесткую позицию относительно проекта. По его словам, заявленная благотворительность - скорее всего, пиар-ход.

"Особого развития форк вряд ли получит, и он не станет еще одним в ряду с Bitcoin Gold. Надо понимать, что создателями форков отчасти движут финансовые мотивы", - также отметил эксперт.

Директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов, в свою очередь, отметил, что у проекта есть сайт, амбициозная программа развития.

"Чтобы это сделать, нужна серьезная команда и большая работа. И если у них это есть, не вижу смысла реализовывать проект в виде форка. Стоило бы запускать новую валюту. Про команду, кстати, пока ничего не слышно, равно как и нельзя посмотреть исходный код проекта на GitHub", - заключил он.