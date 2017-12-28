Глава Мосбиржи: Криптовалюта похожа на "электронное" золото

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Криптовалюта по своим функциям больше всего напоминает "электронное золото", считает глава Московской биржи Александр Афанасьев.

На общественном совете при Минфине РФ 28 декабря был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В законопроекте даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (первичному размещению цифровых монет). Как уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев, подготовленный законопроект в основном касается ICO, а правила оборота криптовалют будут устанавливаться позже.

"Никто еще точно не знает, чем это (криптовалюту - ред.) назвать. Это дериватив, ценная бумага, актив, интеллектуальная собственность? Мне это больше всего напоминает электронное золото. Золото века назад принималось в качестве средства платежа - это был общественный договор. Сейчас в общественном договоре по биткоину участвует небольшое количество населения, но этот общественный договор в каком-то смысле неформально уже заключен", - отметил Афанасьев, выступая на заседании общественного совета при Минфине РФ.

"Еще мы можем золото получить не только продав товары и услуги или получив в наследство, но и "намайнить" самому. Аналогия похожа", - добавил он.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для них, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ в первом полугодии 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявляли, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.