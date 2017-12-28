СМИ: Apple и Amazon ведут переговоры о прямых инвестициях в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Apple <AAPL> Inc. и Amazon.com Inc. договариваются о разрешениях на инвестиции в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Reuters.

По информации неназванных источников Reuters, Apple и SAGIA, ведомство по иностранным инвестициям в Саудовскую Аравию, подпишут соглашение к февралю. В 2019 году в этой стране должен появиться первый фирменный магазин Apple.

Amazon находится на более ранней стадии переговоров, чем Apple. Как сообщает Reuters, ими занимается подразделение облачных сервисов Amazon Web Services. Пока конкретных дат для инвестиционных проектов Amazon в Саудовской Аравии нет.

Сейчас ни Amazon, ни Apple напрямую не представлены в Саудовской Аравии. Их товары и услуги продаются в этой стране через третьих лиц, уточняет Reuters.