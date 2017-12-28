Минфин РФ предлагает налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предусмотрел в законопроекте о криптовалютах налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности, заявил журналистам в кулуарах Общественного совета при Минфине РФ замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.

"Там (в законопроекте - ред.) есть отсылка на нормы налогообложения майнинга, что президент и поручил нам сделать. Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. В этой связи некоторые виды деятельности, когда любой человек сможет подключиться и эмитировать (криптовалюту - ред.), по сути, заниматься майнингом, будут слегка вне закона", - сказал Моисеев.

"Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица", - пояснил он. "Если индивидуальный предприниматель - один налог, если юрлицо - другой. Это ничем не отличается от предпринимательской деятельности", - указал чиновник.

В ноябре первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что майнинг как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение. Также, по ее словам, майнинг - это не только производство криптовалют, а более широкое понятие.