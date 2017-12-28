FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ в 2018 году будет обсуждать создание криптовалюты ЕАЭС или БРИКС


Компании / Экономика / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. ЦБ считает не совсем оправданным вводить в РФ национальную цифровую валюту, однако введение наднациональной криптовалюты начнет обсуждать в 2018 году с коллегами из ЕАЭС и БРИКС, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы продолжаем работу над изучением этого вопроса, потому что введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики населения", - сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос, в какой стадии находится проработка вопроса введения национальной цифровой валюты.

Минфин: Крипторубль создавать нецелесообразно >>

"Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, - это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или, например, в рамках БРИКС. Мы пока находимся в самом начале пути переговоров на эту тему. Потому что действительно очень много макроэкономических и технологических вопросов", - продолжила первый зампред ЦБ РФ.

"Я думаю, что следующий год как раз будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты", - уточнила она.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ