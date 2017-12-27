Минфин разместил ОФЗ на 32,4 млрд руб из лимита в 35 млрд руб

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 32,365 миллиарда рублей при лимите в 35 миллиардов рублей, практически исполнив программу 2017 года по внутренним заимствованиям, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26214 с погашением в мае 2020 года на 23,92 миллиарда рублей из предложенных 25 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,01% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,97% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,1531% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,9% годовых. Спрос - 32,049 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024 года на 8,445 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 99,54% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,31% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6293% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,3% годовых. Спрос - 15,643 миллиарда рублей.

"С учетом состоявшихся сегодня двух аукционов, программа государственных внутренних заимствований РФ на 2017 год (валовое привлечение - 1,703 триллиона рублей, чистое привлечение – 1,124 триллиона рублей) исполнена практически на 100%. Непривлеченный остаток средств составил 53,5 миллиона рублей", - сообщил Минфин.