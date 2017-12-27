Органы управления Бинбанка досрочно передали свои полномочия ФКБС

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. В период деятельности временной администрации по управлению Бинбанком, функции которой 15 декабря были возложены ЦБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров, об этом агентство "Прайм" узнало из документа, выложенного на сайте банка.

В этой связи собрание акционеров Бинбанка, запланированное на 27 декабря 2017 года, не состоялось.

Напомним, что в повестку планируемого собрания акционеров входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь он теряет свою актуальность, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия ФКБС.

"Такое решение связано с тем, что сейчас регулятор и Фонд консолидации начинают приступать к оперативному управлению банком. Я думаю, что, скорее всего, Микаил Османович (Шишханов – ред.) останется в новом составе совета директоров, а остальные члены уже не будут участвовать. Общение санаторов с представителями прежних акционеров будет осуществляться непосредственно через Шишханова", - полагает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

При содействии акционеров, один из этапов санации Бинбанка пройден быстро и гладко, что очень позитивно для самой кредитной организации, считают эксперты. При этом происходящее не окажет никакого влияния на текущую работу банка. "Все операции будут происходить в рабочем режиме, данные решения не повлекут никаких перемен. Мы имеем дело с обычным рабочим моментом", - заключил Самиев.

В оперативности реализации "оздоровительных процедур" заинтересованы и основной акционер банка Микаил Шишханов, и ФКБС, поскольку это позволяет не растеряв существующий бизнес оперативно выправить финансовые показатели и соблюдение всех нормативов. Ранее Шишханов отмечал, что и далее готов продолжить работу в Бинбанке: "Я каждый день в банке. Хочу довести процесс передачи без эксцессов. И пока ЦБ не отправит (меня) в отставку, буду работать бесплатно".

21 сентября ЦБ РФ объявил о санации Бинбанка и "Рост банка" через Фонд консолидации банковского сектора. В течение последующих двух месяцев основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов перевел акции всех своих небанковских активов на баланс "Рост Банка". В их числе девелоперские компании "Интеко" и 49% "А101 девелопмент». Суммарная стоимость активов оценивалась в 70 млрд рублей. Затем были списаны субординированные обязательства Бинбанка перед владельцами в размере 226 млн долл США и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей. Кроме того, было принято решение использовать нераспределенную прибыль (17,6 млрд рублей) и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков.