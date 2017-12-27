С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - ПРАЙМ. Группа ЕСН закрыла сделку по покупке газеты "Деловой Петербург", сообщается на сайте издания.

"Сделка по приобретению 100% доли в газете "Деловой Петербург" закрыта. Сумма сделки не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем", - говорится в сообщении.

"Мы рады, что наш новый владелец, группа "ЕСН" - это крупный федеральный игрок, который нацелен на развитие бизнес-журналистики в России. Никаких резких перемен в жизни издания не планируется", - сказал генеральный директор и главный редактор "Делового Петербурга" Максим Васюков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, "эта сделка укрепит позиции "Делового Петербурга" на всех рынках, на которых представлена компания".

"Деловой Петербург" был создан в 1993 году. "Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ЕСН Григория Березкина.

Группа ЕСН – российский инвестиционный холдинг, объединяющий компании в сферах информационных технологий, медиа, энергетики, инфраструктурных проектов. Группа ЕСН также владеет холдингом РБК RBCM и ИД "Комсомольская правда".