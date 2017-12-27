РФПИ: Приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор РФ в 2017 г превысит $30 млрд

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор РФ по итогам 2017 года превысит 30 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах заседания госсовета.

"По прогнозу РФПИ, общий приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор по итогам 2017 года превысит 30 миллиардов долларов", - сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин в октябре говорил, что приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор РФ за три квартала составил 23 миллиарда долларов, что в 2 с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и абсолютный максимум за последние четыре года.