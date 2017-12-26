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ЦБ РФ сохранил нулевую антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России сохранил национальную антициклическую надбавку РФ к нормативам достаточности капитала банков в процентах от взвешенных по риску активов на нулевом уровне, сообщил ЦБ во вторник.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов", — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, наблюдается неоднородное восстановление кредитной активности по различным сегментам кредитования. В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, сохраняется тенденция к умеренному росту ссудной задолженности в рублях и снижению задолженности в иностранной валюте (по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки).

По состоянию на 1 декабря годовые темпы прироста ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям составили 4,2%. С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте за рассматриваемый период сократился на 5,4%.

"Учитывая неравномерное восстановление кредитной активности в сегментах кредитования юридических и физических лиц, сохранение отрицательных значений кредитных гэпов, Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки", - сообщает ЦБ.

Вопрос об изменении величины национальной антициклической надбавки рассматривается Банком России не реже одного раза в квартал. Антициклическая надбавка применяется в соответствии с подходами "Базеля III". Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки, пройдет в марте 2018 года.

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