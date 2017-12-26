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Минфин Украины докапитализовал национализированный Приватбанк еще на $570 млн


Компании / Мировая экономика / Экономика / Финансы / Банки

КИЕВ, 26 дек - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины провело четвертый этап докапитализации национализированного Приватбанка на 16 миллиардов гривен (по текущему курсу - 570 миллионов долларов), сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Таким образом, общая сумма докапитализации на сегодня уже составила 5,6 миллиарда долларов.

"Завершен четвертый этап дополнительной капитализации ПАО "Приватбанк". Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 миллиардов гривен в обмен на акции банка", - говорится в сообщении министерства.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (4,2 миллиарда долларов), которая была осуществлена в два этапа - в декабре 2016 и феврале 2017 года.

В июне этого года кабмин Украины решил докапитализировать Приватбанк еще на 38,5 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов). Докапитализацию решено было проводить двумя траншами – на 22,5 и 16 миллиардов гривен. В июле этого года Минфин Украины провел третий этап докапитализации Приватбанка на 22,5 миллиардов гривен (около 800 миллионов долларов).

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