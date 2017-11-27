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S&P подтвердило рейтинг "Фосагро"


Компании / Индустрия / Финансы / Химпром

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро" PHOR на уровне "ВВВ-", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Подтверждение рейтинга агентство связывает с ожиданиями того, что "Фосагро" будет постепенно снижать долю заемных средств, и показатель скорректированного долга к EBITDA будет на уровне 2.0х в 2018 году и на уровне около 1.5х в 2019 году.

S&P ожидает, что EBITDA компании в 2018 году будет на уровне приблизительно 65-70 миллиардов рублей против прогнозируемых по итогам 2017 года 57 миллиардов рублей. Улучшение прогноза по EBITDA агентство объясняет ростом объемов производства, а также увеличением доли доходов от комплексных удобрений. "Это … будет поддерживаться, на наш взгляд, запуском новой энергоэффективной установки по производству аммиака", - сообщается в релизе.

Агентство может понизить рейтинг компании, если в ближайшие 6-12 месяцев показатель скорректированного долга к EBITDA не будет стабильно улучшаться, достигая уровня менее 2.0х в 2018-2019 годах. Если показатель будет в пределах 1.5х-2.0х, S&P, вероятнее всего, S&P улучшит прогноз по рейтингам до стабильного, говорится в сообщении.

 

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.

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