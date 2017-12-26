FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк "ФК Открытие" в ноябре получил прибыль в 235,4 млрд руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Чистый убыток санируемого банка "ФК Открытие" в январе-ноябре составил 116,5 миллиарда рублей, в том время как в ноябре банк получил чистую прибыль в размере 235,4 миллиарда рублей, следует из отчетности, опубликованная на сайте Банка России.

В настоящее время "Открытие" проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В рамках санации "Открытия" ЦБ в декабре докапитализировал банк на 456,2 миллиарда рублей.

"По итогам ноября банк получил прибыль в размере 235,4 миллиарда рублей, которая носила бухгалтерский характер и была связана с мероприятиями, реализованными в рамках докапитализации банка при помощи средств ФКБС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "ФК Открытие".

"Создание нового капитала и формирование органов управления, состоявшееся в заключительной декаде декабря, по сути, открывает новый этап для банка – в настоящее время он обладает всем необходимым для развития в качестве самостоятельного устойчивого финансового института", - добавили в пресс-службе.

Тем не менее, по информации ЦБ, на 1 декабря капитал банка оставался отрицательным и составил 209,5 миллиарда рублей вместо 177,6 миллиарда рублей на 1 ноября. При этом у входящего в группу банка "Траста" отрицательный капитал на 1 декабря составил 207,5 миллиарда рублей, в январе-ноябре банк получил убыток в 155,5 миллиарда рублей.

Версия для печати

Санация банка "Открытие"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ