Капитал Бинбанка по итогам ноября стал отрицательным - 36,4 млрд руб

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Капитал санируемого Бинбанка по итогам ноября стал отрицательным - 36,4 миллиарда рублей, снизившись за месяц на 61,9 миллиарда рублей, свидетельствуют отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.

Бинбанк проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка регулятор объявил 21 сентября. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору. Задорнов: Вариант объединения "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка обсуждается

Согласно плану финансового оздоровления, в период работы временной администрации уставный капитал банка приводится в соответствие с размером собственных средств, а в случае, если они являются отрицательными, уставный капитал уменьшается до одного рубля, то есть фактически доли в банке прежних собственников обнуляются. Кроме того, в силу закона субординированные займы санируемых банков, в случае их отрицательного капитала, должны быть либо списаны, либо конвертированы в акции.

Если на 1 ноября собственные средства Бинбанка составляли 25,4 миллиарда рублей, то на 1 декабря банк отразил отрицательный размер капитала в объеме 36,4 миллиарда рублей.

Отрицательный капитал "Рост банка", входящего в группу Бинбанка, на 1 декабря составил 367,6 миллиарда рублей. По итогам января-ноября "Рост банк" зафиксировал убыток в 277,5 миллиарда рублей, проанализировал информацию ЦБ для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом отрицательный капитал "Рост банка" за ноябрь снизился на 168 миллиардов рублей. "Рост банк" был использован как мусорное ведро – Бинбанк скидывал в него свои токсичные активы на сотни миллиардов рублей", - отмечает аналитик.