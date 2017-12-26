Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 35 млрд руб

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 27 декабря предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26214 с погашением в мае 2020 года на 25 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 10 миллиардов рублей.

"Исходя из остатка привлечения по программе внутренних заимствований на 2017 год, предельный объем привлечения средств по результатам двух аукционов составит 32,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ на предыдущем аукционе, состоявшемся 20 декабря, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45 миллиардов рублей при совокупном спросе в 132 миллиарда рублей.