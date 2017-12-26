ЦБ РФ планирует подготовить концепцию законопроекта о мотивированном суждении в надзоре

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Банк России планирует подготовить концепцию законопроекта о формировании и применении мотивированного суждения при надзоре за всеми участниками финансового рынка, сообщает ЦБ РФ по итогам общественного обсуждения консультативного доклада регулятора "Использование в надзорной практике Банка России мотивированного (профессионального) суждения".

"Банк России планирует доработать изложенную в докладе позицию и подготовить концепцию соответствующего законопроекта, который, возможно, будет обсуждаться с участниками рынка весной 2018 года", - говорится в сообщении.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в июле сообщил журналистам, что Банк России хочет расширить сферу применения мотивированного суждения при надзоре за участниками финансового рынка. Консультативный доклад, который регулятор опубликовал в июле, распространяется на всех профучастников финрынка, которые находятся под надзором ЦБ.

Под мотивированным суждением ЦБ понимает аргументированную профессиональную оценку регулятора, основанную на анализе совокупности качественных и количественных показателей, и предполагающую приоритеты экономического и фактического содержания над юридической формой, отмечал Чистюхин.

"Участники рынка в целом поддержали предложения авторов документа. При этом они отметили, что при определении круга организаций, к которым планируется применять мотивированное суждение, должны учитываться как вид их деятельности на финансовом рынке, так и размер. Так, на первом этапе мотивированное суждение планируется применять с учетом масштабов и значимости организации, в зонах высокого риска в ее деятельности, а также только в отношении областей, рассмотренных в докладе", - также говорится в сегодняшнем сообщении.

Отмечается, что применение риск-ориентированного подхода при внедрении мотивированного суждения позволит ЦБ более лояльно подходить к регулированию и надзору за добросовестными организациями. Участники рынка также поддержали сложную и многоступенчатую процедуру применения суждения, которая предусматривает аргументированный диалог регулятора с участником финансового рынка и возможность досудебного обжалования решений.