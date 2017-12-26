СМИ: Visa и Mastercard отстранены от сотрудничества с "Финтехом"

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые глобальные платежные системы Visa и Mastercard отстранены от сотрудничества с российской компанией "Финтех", которая занимается внедрением финансовых технологий на территории Российской Федерации, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, близкие к ситуации.

Издание поясняет, что причиной отстранения платежных систем стала иностранная юрисдикция этих компаний.

"Финтех" был создан под эгидой Центрального банка (ЦБ РФ) и работает над государственными проектами в финансовой сфере. В свою очередь Visa и являются иностранными компаниями, поэтому их участие в сотрудничестве стало неприемлемым.

Собеседник газеты в "Финтехе" пояснил, что ассоциация "открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard", но после одностороннего решения прекратить совместную работу его дальнейшие перспективы представляются туманными.