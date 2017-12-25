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Глава ISA: Израиль намерен запретить биткоин-компаниям торговаться на бирже Тель-Авива


Компании / Финансы

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти Израиля намерены выступить с предложением о введении запрета компаниям, деятельность которых основывается на биткоине и других цифровых валютах, на участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива, заявил председатель управления по контролю за ценными бумагами Израиля (Israel Securities Authority, ISA) Шмуэль Хаузер (Shmuel Hauser).

Хаузер выступит с таким предложением перед советом директоров ISA на следующей неделе, сообщает агентство Рейтер.

"Если у нас появится компания, основной вид деятельности которой - цифровые валюты, мы не допустим этого. Если такая компания уже допущена к торгам, ее торговля должна быть приостановлена", - цитирует агентство главу ISA. По словам Хаузера, ISA должно выработать соответствующее регулирование для таких компаний.

"Мы считаем, что цена на биткоин ведет себя как (при финансовом – ред.) пузыре, и мы не хотим, чтобы инвесторы были подвержены этой волатильности и неопределенности", - отметил Хаузер.

В воскресенье СМИ сообщали о том, что министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронный шекель" - в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке". Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам, а эмитентом израильской криптовалюты выступит Центральный банк страны. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют - цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.

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