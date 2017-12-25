Коллектив банка "Северный кредит" объявил об исчезновении руководства

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Коллектив банка "Северный кредит" опубликовал на сайте организации письмо, в котором объявил об исчезновении врио председателя правления Сергея Крылова, а также ряда назначенных акционерами сотрудников.

"Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли. В настоящее время банком "Северный кредит" подано заявление в правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Банк совместно с правительством Вологодской области, Пенсионным фондом, а так же с администрацией Вологды выработали механизмы разрешений возникших проблем. Пенсии и заработная плата, ранее переведенные на счета граждан в "Северном кредите", зачислены в полном объеме. Коммунальные платежи, уплаченные физическими лицами, также в полном объёме поступили на счета ресурсоснабжающих предприятий. Карта "Забота", ранее выпущенная банком, также будет приниматься всеми торговыми точками в качестве карты на предъявителя.

"Северный кредит" основан в 1993 году в Архангельске, с марта 2011 года головной офис банка находится в Вологде. Основными направлениями деятельности банка являются банковские услуги для корпоративных клиентов, розничные банковские услуги, кредитно-инвестиционная деятельность. Основным акционером банка на 2 октября являлась Вологодская область в лице департамента имущественных отношений области (23,22% акций).

По данным БИР Аналитик, "Северный кредит" на 1 ноября занимал 235 место в банковской системе РФ с активами в 8,4 млрд рублей, собственные средства составляли 801,7 млн рублей, средства населения - 4,8 млрд рублей.