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ЦБ: Большая часть работы по очистке банковского рынка РФ уже позади


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Уходящий 2017 год стал переломным для банковского надзора: Банк России стал меньше отзывать лицензий, поскольку большая часть очистки рынка уже позади, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В некотором смысле 2017 год был переломным для банковского надзора. Во-первых, потому что мы стали меньше отзывать лицензий, и многие это заметили, так как значительную часть работы по выводу таких недобросовестных, хронически неустойчивых банков, прежде всего небольших, малых и средних банков, мы, действительно, провели", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

"В этом году мы в два раза меньше отозвали лицензий, чем в прошлом году", - уточнила глава регулятора.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс "очистки" банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается меньше 600 кредитных организаций.

Очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего два года, сообщила  Набиуллина.

"Какое-то время политика оздоровления будет продолжаться. Мы летом делали оценку, что, наверное, года два-три. Скорее два, чем три, мы еще вынуждены будем чуть чаще, чем это должно быть, отзывать лицензии", - сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"После этого мы хотели бы перейти к той ситуации, когда такие случаи, отзывы и санации, будут исключительно единичными случаями", - продолжила глава ЦБ.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс "очистки" банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть.

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