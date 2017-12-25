Минфин: Амнистия капиталов 2016 г не дала результатов

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Амнистия капиталов 2016 года не дала результатов, на которые рассчитывали власти РФ, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы считаем, что та амнистия, которая проводилась в 2016 году, не дала, честно говоря, тех ожидаемых результатов, на которые мы рассчитывали", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Многие предприниматели, особенно среднего уровня, не верили в то, что если они раскроют эту информацию, то информация не попадет либо в правоохранительные органы... либо не попадет в открытые источники, СМИ. Время прошло... такой информации никуда из налоговой службы не утекло", - продолжил министр.

"Поэтому я считаю, что сегодня, особенно в условиях давления на российский бизнес за рубежом, есть все основания не только заявить о своих счетах, но и просто их перенести в Россию, в российские финансовые инструменты, банки, где эти активы будут защищены куда надежнее, чем в западных финансовых институтах", - уверен Силуанов.

Он отметил, что возможность заявить о своих активах будет действовать в течение 2018 года. При этом условия амнистии будут те же, что и в 2016 году.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в РФ с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.