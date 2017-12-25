Минфин не ждет быстрого выхода инвесторов из бумаг РФ при ужесточении санкций США

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг в случае распространения санкций США на госдолг РФ, заявил глава министерства Антон Силуанов. Путин: Россия преодолела, казалось бы, непреодолимые проблемы в экономике

"У нас сейчас нет таких хедж-фондов, которые бы пришли заработать и ушли, в Россию вкладываются в основном такие институциональные инвесторы как пенсионные фонды, крупные институциональные инвесторы, поэтому мы думаем, что какого-то быстрого выхода, если вдруг такие санкции будут введены, или даже выхода вообще из российских финансовых инструментов, не будет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Глава Минфина также отметил, что ведомство не будет торопиться с выпуском евробондов в 2018 году и надеется, что разговоры о распространении санкций на госдолг РФ так и останутся разговорами.

На прошлой неделе Силуанов сказал, что Минфин РФ при размещении евробондов в 2018 году будет отдавать приоритет российским инвесторам, но не продаст им весь выпуск. При этом объем внешних займов в 2018 году может превысить запланированные 3 миллиарда долларов в случае повышенного спроса на бумаги со стороны российских инвесторов.

"У нас нет каких-то планов выпускать эти облигации в январе, бежать, торопиться с таким выпуском. Я считаю, что здесь допускать нервозность на этом рынке абсолютно не правильно", - сказал министр в интервью телеканалу Россия 24, комментируя сроки выпуска евробондов.

"Обычно мы выпускаем наши бумаги весной года, в котором предусмотрен их выпуск. Весной и осенью. Все зависит от конъюнктуры спроса на наши бумаги, и все зависит от так называемого окна возможностей", - добавил он.

Говоря о рисках распространения санкций на госдолг России, Силуанов сказал: "Те возможные санкции, ограничения будут накладывать определенные риски, опасения для инвесторов. Но надеемся, что здравый смысл должен возобладать, и такого рода санкции на выпуск суверенных бумаг - все-таки, думаю, эти разговоры в конечном счете могут так и остаться разговорами".