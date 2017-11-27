НПФ "Будущее" накануне санации Промсвязьбанка снизил долю в нем почти до 0%

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд "Будущее", входящий в финансовую группу "Будущее" бизнесмена Бориса Минца, в день накануне объявления о санации Промсвязьбанка PSBR снизил долю в нем с 10% почти до нуля, следует из материалов банка.

Согласно сообщению, сокращение доли до 0,0000006% произошло 14 декабря. Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). А 22 декабря ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий.

Одна из операций, со слов зампреда ЦБ Василия Поздышева, касалась как раз продажи 14 декабря акций Промсвязьбанка компанией, управляющей средствами нескольких НПФов. Поздышев описал схему так: эта компания 14 декабря разместила в Промсвязьбанке депозиты на неделю, в тот же день банк перевел эквивалентную сумму на счет Promsvyaz Capital (компания, через которую банк контролируют Ананьевы), и она также 14 декабря расплатилась с УК НПФ за купленные акции. Согласно заявлению зампреда ЦБ, "для сокрытия манипуляций" сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Название УК он не уточнил.

Согласно данным Московской биржи, в последний час торгов 14 декабря наблюдался неимоверно большой объем торгов акциями Промсвязьбанка, составивший около 16,5 миллиарда рублей при среднедневном в пару миллионов рублей в предыдущие дни. Такой объем соответствует примерно 20% рыночной капитализации банка. При этом цена акций за тот день понизилась на 7,4%.

Последняя полная структура владения Промсвязьбанком датирована 29 ноября и размещена на его сайте. На тот момент братья Алексей и Дмитрий Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций, Европейский банк реконструкции и развития - 11,75%, НПФ "Будущее" - 10%, Московский кредитный банк - 8,58%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%, а также контролируемое совладельцем "Новатэка" NVTK Леонидом Михельсоном ООО "Левит" - 3,28%, банк "Санкт-Петербург" - 1,92%.

При этом уже 15 декабря стало известно, что Московский кредитный банк (МКБ) и банк "Санкт-Петербург" входили в состав акционеров Промсвязьбанка в рамках сделок РЕПО и к моменту объявления о санации вернули заложенные им акции. "Санкт-Петербург", как заявили тогда РИА Новости в этом банке, провел сделку РЕПО еще 20 ноября, а МКБ, согласно его официальному сообщению, сократил свою долю в Промсвязьбанке до нуля 15 декабря.