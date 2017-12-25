ЦБ назначил временную администрацию в страховую группу АСКО сроком на полгода

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Банк России с 25 декабря назначил временную администрацию страховой группы "АСКО" сроком на полгода, сообщается в материалах регулятора.

"Назначить с 25 декабря 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО" ... сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято в связи с ненадлежащим исполнением страховой группой плана восстановления платежеспособности. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов компании приостановлены.

Страховая группа "АСКО" работает на страховом рынке с 1989 года, уставный капитал составляет 644 миллиона рублей. Как сообщается на сайте группы, "АСКО" имеет лицензии на предоставление 18 видов страхования.