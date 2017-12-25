Совкомбанк увеличил долю в Росевробанке

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Совкомбанк 22 декабря увеличил долю в Росевробанке до 24,34% с 18,64%, следует из материалов Совкомбанка.

Так, до совершения сделки Совкомбанку принадлежало 53,743 миллиона голосующих акций Росевробанка, после - 70,179 миллиона.

В ноябре председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сообщил РИА Новости, что Совкомбанк рассматривает возможность приобретения акций Росевробанка, но пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 15 ноября сообщила, что банк подал на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение 16,7% голосующих акций Росевробанка. Отмечалось, что на тот момент Совкомбанк владел 18,64% акций Росевробанка, другими акционерами которого являются REG Holding (64,66%), немецкий инвестфонд DEG (5,7%) и Европейский банк реконструкции и развития (11%).

По данным БИР Аналитик, Росевробанк занимал на 1 ноября 45-е место в российской банковской системе с активами в размере 198,1 миллиарда рублей, Совкомбанк - 17-е место с активами в размере 699,1 миллиардов рублей.