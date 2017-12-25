Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил отъезд из России‍

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев сообщил, что покинул Россию, пишет газета "Ведомости" в понедельник, 25 декабря.

Раскрывать свое местонахождение банкир изданию отказался, но, по данным РБК, Ананьев находится в британской столице.

Ананьев сообщил, что эта поездка была запланирована давно и связана она с проблемами со здоровьем.

"Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А еще с учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки, у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет. Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ – это выглядело как бегство. А я не сбежал", - пояснил он.